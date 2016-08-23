Как в Украине празднуют День Флага (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии поднятия флага на Софийской площади в Киеве вместе с Марией Рыбак - дочерью Героя Украины Владимира Рыбака, который ценой жизни защищал флаг в захваченной боевиками Горловке.

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Торжественные мероприятия в часть праздника прошли по всей Украине.

День флага Украины был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этого указ, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.