В пригороде Львова депутата оштрафовали за голосование в интересах собственной компании

Как сообщает прокуратура области, Лычаковским районным судом Львова по результатам рассмотрения протокола Львовской местной прокуратуры №1 признан виновным в совершении административного коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 1,2 ст. 172-7 КУоАП, депутат Винниковского городского совета.

Проведенной местной прокуратурой проверкой установлено, что правонарушитель, действуя в интересах возглавляемой им строительной компании, не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и проголосовал за принятие Винниковским городским советом решения о продлении срока аренды земли указанному предприятию.

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На депутата судом наложено взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривень.

В то же время прокуратурой готовится иск о расторжении договора аренды и отмене принятого решения.