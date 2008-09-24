Метро на рекламе в год имеет столько, сколько агенство - за месяц?

Рабочая группа Киевсовета по решению транспортного кризиса в столице обяжет Киевскую городскую государственную администрацию до 15 декабря подготовить и внести на рассмотрение депутатов Целевую комплексную программу развития пассажирского транспорта Киева до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, основной темой которого стал поиск решения кризисной ситуации в транспортной отрасли столицы.

Депутаты заслушали отчет главы рабочей группы Александра ЗИНЧЕНКО о состоянии коммунальных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками. Депутаты также обсудили проекты решений по улучшению организации дорожного движения и программы комплексного технического переоснащения Киевского метрополитена. Отмечалось, что состояние столичного метрополитена необходимо улучшать за счет дополнительных доходов от рекламы.

«Повысить цены на рекламу – первое требование рабочей группы. И уже до 10 октября КГГА должна будет разработать новые тарифы", - подчеркнул А.ЗИНЧЕНКО. По его словам, "наши эксперты подсчитали, что 12 млн. грн., которые метрополитен декларирует как годовой доход от продажи рекламных площадей, обычное рекламное агентство заработает на тех же площадях за месяц».

До апреля 2009 также будет проводиться исследование пассажиропотока, отметил он. Полученные данные используют для оптимизации расписания движения поездов и наземного транспорта, так как уже сейчас, по словам А.ЗИНЧЕНКО, рабочая группа выяснила, что среднее количество времени, которое 70% жителей Киева тратит на проезд к рабочему месту, в полтора раза больше нормы. Вместо расчетных 50 минут жители столицы проводят в общественном транспорте как минимум 1 час 20 минут.