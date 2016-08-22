"Шесть попыток и 5200 метров над землей": в Харькове парашютисты установили национальный рекорд (видео)

Об этом сообщает newsroom.kh.ua.

На выходных украинские парашютисты к Дню Независимости установили национальный рекорд Украины на аэродроме "Коротич" под Харьковом.

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В рекордном прыжке приняли участие 50 спортсменов из Киева, Днепра, Одессы, Полтавы, Ивано-Франковска, Запорожья, Харькова и других городов.

Харьковчане собрали самую большую парашютную фигуру в мире.

Чтобы зафиксировать рекорд в категории "Большие формации с перестроением" экстремалам понадобилось шесть попыток и 5200 метров над землей. Прыгали парашютисты из самолета АН-72.