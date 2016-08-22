В Днепре правоохранители разоблачили схему реализации контрабандного горючего, изъяв 420 тонн дизтоплива

Как сообщили УНИАН в управлении, к злоупотреблениям причастно одно из киевских частных предприятий, днепровская фирма и работники таможенного поста «Днепр».

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Во время проведения обыска 19 августа на базе хранения горюче-смазочных материалов правоохранители изъяли 420 тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 8 млн грн. Кроме того, изъята черновая финансово-бухгалтерская документация и компьютерная техника.

Ранее оперативники УЗЭ задержали в порту города Днепр баржу, которая перевозила 500 тонн контрабандных горюче-смазочных материалов. Правоохранители изъяли топливо, а на судно-перевозчика наложили арест.

Сейчас установлено, что ежемесячно производственная мощность нефтебазы в Днепре составляла 1 тыс. тонн моторного топлива на сумму почти 20 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

В настоящее время проводится ряд экспертиз и первоочередные следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности всех причастных к преступной схеме.