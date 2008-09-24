Черновецкий пригреет бомжей, потому что Лев Толстой тоже ушел из дома

Киев готов оказывать помощь всем лицам без определенного места жительства, которые приедут в столицу этой зимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отвечая на вопрос журналистов, не опасаются ли власти города, что зимой сюда съедутся бомжи со всей Украины, зная, что здесь им предоставляют бесплатную еду и одежду.

«Киевская власть будет о них обязательно заботиться, так, как это прописано в Конституции», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он поблагодарил журналиста за заданный вопрос, поскольку теперь, по его словам, благодаря трансляции брифинга по телевидению, люди без определенного места жительства будут знать о помощи, которую им может предоставить столичная власть.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что это граждане Украины, на которых распространяется Конституция, и что у них развито чувство справедливости.

Мэр считает неправильным называть их бомжами, так как это «обидно», а следует говорить о них как о лицах без постоянного места жительства.

Он рассказал, что побывал во многих странах мира и видел, что «чем богаче город, тем больше там таких людей». «Это социальная болезнь, это болезнь общества», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. При этом он напомнил, что Лев Толстой в свое время, по его словам, тоже ушел из дома.