Погода на 25-29 сентября

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь в западных, а ночью в центральных и восточных областях местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на юге местами до 14°; днем 9-14°, в южных, восточных областях и в Крыму местами 16-19°. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

26-27 сентября - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 27 сентября в северных областях северо-западный, 5-10 м/с, 27 сентября в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в южной части ночью 7-12°; днем 9-14°, в Крыму 13-18°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

28 сентября - без осадков, лишь днем в северной части небольшой дождь; 29 сентября на большей части территории страны небольшие дожди. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-14°; в южной части ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киеве в четверг осадки не ожидаются. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.

26-27 сентября - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

28- 29 сентября - небольшой дождь, лишь ночью 28 сентября без осадков. Температура ночью 4-9°, днем 8-13°.