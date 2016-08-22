"Гвоздь в крышке гроба тирана": Сенцов написал письмо из тюрьмы с просьбой не вытаскивать его любой ценой

Соответствующее письмо опубликовала в Facebook сестра Олега Сенцова

"Не надо нас вытаскивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышке гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется", - написал Олег.

Как сообщал УНИАН, Сенцов и Кольченко были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к 20 и 10 годам лишения свободы, соответственно.

Им было предъявлено обвинение в якобы подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и партии «Единая Россия» в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину украинских политзаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко. Они уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину. 30 мая судья военной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ отказал Сенцову и Кольченко в рассмотрении кассационной жалобы.