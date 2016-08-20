Переаттестация личного состава полиции завершится к октябрю - Аваков

Об этом министр внутренних дел заявил в пятницу, 19 августа, во время общения с журналистами на брифинге в Харькове, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, переаттестация первого уровня, касающаяся руководителей высшего звена, завершена по всей стране. Исключение составляет Львовская область, где экзамены перенесены на сентябрь. Также подходит к концу переаттестация офицеров второго уровня. Глава ведомства также отметил, что в ближайшие месяц-полтора в Украине будут объявлены дополнительные конкурсы по набору в полицию, для постепенной смены кадрового потенциала сотрудников полиции.

Читайте такжеВ Украине 4 тысячи полицейских не прошли переаттестацию - Деканоидзе

"Они будут касаться не только патруля, но и следователей, оперативных работников, участковых полицейских и всех специальных подразделений. Мы будем продолжать плавное изменение кадрового потенциала, точнее улучшение его качества, как фундаментальной основы реформы. В то же время с полным уважением, относясь к квалифицированным кадрам", - сообщил Аваков.

Параллельно с переаттестацией и подбором будут также проходить и внутренние кадровые изменения. Каждый желающий из действующих полицейских сможет пройти конкурс и претендовать на новую должность или более высокое звание.

При этом Аваков отметил, что воспитание нового поколения полицейских, это не только задача ведомства, но и всей общественности.

"Полиция - плоть от плоти нашего общества и качество полиции - это качество нашего общества. Поэтому мы должны воспитывать новых полицейских и давать им возможность развиваться, обеспечивая их новый уровень", - подчеркнул Аваков.

Для этого руководство ведомства установило полицейским новую парадигму "Служить и защищать", соответствующую заработную плату, предоставило обмундирование и амуницию. Общество, в свою очередь, должно заставить новых правоохранителей быть ответственными и уважать их.

"Это обоюдный процесс, который не произойдет за несколько секунд, а должен пройти шаг за шагом", - отметил министр.

Отвечая на вопрос журналистов, Аваков отметил, что в настоящее время немало спекуляций относительно роста преступности, которая по отдельным показателям возросла до 40%.

Читайте такжеАваков объясняет значительный рост преступности прекращением закрытия нераскрытых дел

"Это правда. Но и правда в том, что мы перестали закрывать нераскрытые преступления и не вносить в их учет. Сейчас мы регистрируем абсолютно все и закрываем только те дела, по которым было закончено производство или нет состава преступления", - сообщил министр внутренних дел.

По его словам, на рост количества преступлений влияет целый ряд факторов. Глава ведомства отметил, что это - широкий оборот нелегального оружия; вред, который наносит психоэмоциональному состоянию людей война; падение доходов и уровня жизни граждан.