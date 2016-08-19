Кличко: Киевавтодор работает в круглосуточном режиме

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"В столице есть дороги, которые не ремонтировались и 30, и даже 40 лет. Это уже не дороги, а направления. И наша задача - чтобы Киев соответствовал современным европейским требованиям к качеству дорожного покрытия, ведь это один из ключевых показателей комфорта. В этом году мы увеличили количество дорог, которые будут капитально отремонтированы, до 52-х. Новое дорожное покрытие уже появилось, в частности, на проспекте Победы, улицах Григоренко и Гетьмана, Васильковской, Стрелецкой и др. "Киевавтодор" дает гарантию на отремонтированные дороги минимум на 5 лет", - отметил Кличко.

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Мэр столицы отметил, что в летнее время, когда нагрузка на столичные дороги не так велика, "Киевавтодор" работает 24 часа в сутки, и киевляне уже видят изменения в дорожной инфраструктуре города. "К сожалению, мы не можем одновременно отремонтировать все дороги в Киеве, однако положительная динамика у нас есть, и темп ремонтов мы ни в коем случае не будем снижать, будем только увеличивать финансирование и количество дорог, на которых будет проведен ремонт", - отметил городской голова.

Кличко добавил, что текущий и средний ремонт уже завершен на улицах Преображенской, Старонаводницкой, Введенской, Костельной, Соломенской, Павловской, Ярославской, Овруцкой, Заболотного, проспекте Ватутина, бульваре Верховной Рады, площади Шевченко и многих других улицах столицы. "Несмотря на сложные экономические условия, мы взяли на себя задачу и продолжаем выполнять свои обязательства перед киевлянами, демонстрируя результаты работы", - подчеркнул Кличко.