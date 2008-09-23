На всемирной карте коррупции Украина – среди багровых от стыда (фото)

В международном рейтинге уровня коррупции в государственном секторе за 2008 год Украина оказалась на 134-м «уровне». Точно такую же оценку получили Пакистан, Либерия и Никарагуа.

Рейтинг сегодня публикует международная организация Transparency International. Наивысшую оценку (страны с минимальным уровнем коррупции) – 9.3 балла по десятибальной шкале получили Дания, Новая Зеландия и Швеция. Замыкают рейтинг Сомали, Ирак, Мьянма и Гаити с результатом чуть выше 1 балла.

Из неприятных новостей – составители рейтинга отмечают, что среди стран СНГ уровень коррупции за последний год несколько снизился только в Грузии. В Украине он год от года только растет.

Из относительно приятных – мы не последние представители СНГ в рейтинге. Казахстан оказался на 145-м месте, Россия – на 147-м, Беларусь и Таджикистан – на 151-м, Азербайджан – на 158-м. Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан разделили 166-е место.

Презентуя рейтинг, в Transparency International отметили несомненную связь высокого уровня коррупции и взяточничества с несостоятельностью государственных институтов и нищетой населения.

«Высокие уровни коррупции и нищеты, по-прежнему отравляющие жизнь многих сообществ в мире – это бесконечная гуманитарная катастрофа, с которой невозможно мириться, - заявила заявила Угетт Лабелль, глава правления Transparency International. Однако даже в тех странах, которые находятся в более привилегированном положении, вызывают озабоченность различия в применении антикоррупционного законодательства, что требует более жесткого подхода к проблеме противостояния коррупции». В то же время она отметила, что «в беднейших странах мира уровень коррупции может означать разницу между жизнью и смертью».