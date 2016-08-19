Православные сегодня празднуют Яблочный Спас

Преображение - один из двенадцати великих праздников в Православной Церкви, установленный в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим ученикам, сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

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"Преображение - это визуальное явление Царства Божьего на земле. В этот день нужно обязательно прийти в храм, чтобы Господь во время Божественной литургии ниспослал каждому молящемуся хотя бы маленькую частицу Фаворского света. Как повествует Евангелие, событие Преображения состоялось, когда Иисус отправился на гору Фавор со своими тремя учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. В то время, как Спаситель молился, его ученики уснули. Проснувшись, они увидели, что Христос преобразился: лицо сияло, как солнце, одежды стали белоснежными и блистающими, излучающими свет. В момент Преображения Господь дал возможность трем апостолам увидеть сочетание двух природ во Христе: божественной и человеческой", - сообщает сайт об Афоне.

Преображение Господне празднуют во всей Восточной Церкви с VI века. Но более вероятно, что праздник был установлен в IV веке. В это время мать Константина Великого, равноапостольная Елена, построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня.

Праздник напоминает православным христианам о необходимости преображения духовного. Своим Преображением Господь дал возможность людям увидеть преображение, которое произойдет для них в Царствии Божием.

С особой торжественностью Преображение Господне празднуют на Афоне. По сложившейся древней традиции ежегодно накануне Преображения Господня совершается крестный ход на вершину Святой Горы. Завершается крестный ход Божественной литургией в Преображенском храме.

Народное название Праздника Преображения - Второй или Яблочный Спас. По традиции в день праздника христиане приносят в храм фрукты для благословения в знак благодарности Богу за Его любовь, за то, что Он посылает все то, что необходимо человеку. С давних времен в этот день существует обычай накормить плодами бедных и больных.