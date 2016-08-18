На Донбассе вертолет ВСУ зацепил линию электропередач
21:49, 18 августа 2016Общество
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В Донецкой области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку.
Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
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Инцидент произошел в 10:40 во время пролета леса в районе населенного пункта Райское. Вертолет Ми-8 Вооруженных Сил Украины обходил стаю птиц и при этом зацепил провод линии электропередач.
Командир экипажа выполнил вынужденную посадку.
После ремонта летательный аппарат вылетел к месту базирования. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
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