На Донбассе вертолет ВСУ зацепил линию электропередач

В Донецкой области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Читайте такжеНа Сумщине во время полета взорвался вертолет: СМИ рассказали подробности происшествия Инцидент произошел в 10:40 во время пролета леса в районе населенного пункта Райское. Вертолет Ми-8 Вооруженных Сил Украины обходил стаю птиц и при этом зацепил провод линии электропередач. Командир экипажа выполнил вынужденную посадку. После ремонта летательный аппарат вылетел к месту базирования. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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