В Харькове СБУ задержала боевика ИГ, которого разыскивал Интерпол

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, задержали 39-летнего гражданина одной из стран Средней Азии вчера, 17 августа.

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Установлено, что в ноябре 2013 года мужчина уехал на заработки в Российскую Федерацию. Впоследствии он переехал в Сирию, где присоединился к «Исламскому государству».

Пройдя военную подготовку в тренировочных лагерях террористов, иностранец стал активным членом экстремистской террористической группировки и участвовал в боевых действиях.

Недавно мужчина прибыл в Украину, надеясь скрыться от правосудия.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об его экстрадиции в страну-инициатора розыска.