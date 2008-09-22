СБУ в Киеве накрыла подпольное производство наркотиков

Службой безопасности Украины проведена многоходовая специальная операция, в ходе которой выявлена и ликвидирована разветвленная преступная организация, действовавшая на территории г. Киева и Винницкой области, и специализировавшаяся на производстве и сбыте метадона.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уничтожена высокотехнологичная лаборатория по незаконному производству этого наркотика.

16 сентября сотрудниками СБУ задержан организатор преступной группировки - житель Винницкой области, который, используя производственные мощности одного из предприятий Киева, в лабораторных условиях наладил производство метадона, а также его дальнейший сбыт через соучастников в Винницкой области. В состав преступной группы из трех человек был привлечен высококвалифицированный химик, который разработал технологию производства метадона и осуществлял его синтез.

Во время спецоперации сотрудниками Службы безопасности по незаконному обороту изъято около 2 кг метадона (его стоимость на „черном рынкн” превышает 2,25 млн. грн.) и большое количество прекурсоров и химических принадлежностей для синтеза наркотического средства.

Спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Винницкой области как органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

В апреле 2008 года Службой безопасности Украины в Хмельницкой, Черниговской, Волынской, Тернопольской и Ривненской областях проведена аналогичная спецоперация, в результате которой ликвидирована преступная организация, члены которой были причастны к функционированию на территории Тернопольской области нарколаборатории по изготовлению метадона и его сбыту в разных регионах нашего государства через разветвленную сеть распространителей.

В тот раз также был задержан один из главных участников организованной преступной группировки - специалист-химик, который непосредственно изготовлял наркотик, а по месту его проживания в одном из поселков Тернопольской области обнаружена высокоэффективная нелегальная нарколаборатория по производству метадона.

Одновременно на территории Хмельницкой области были арестованы еще 5 активных участников наркогруппировки и раскрыта подконтрольная им группа по производству суррогатных опиатов. В результате спецоперации изъято лабораторное оборудование для производства наркотических веществ, свыше 9,5 кг метадона, 1 кг опия, 500 мл ацетилированного опия, а также арсенал огнестрельного оружия, 2 кг золота, 100 тысяч долларов США и 90 тысяч евро наличностью (стоимость изъятых наркотиков по ценам „черного рынка” превышает 7 млн. грн.).

В настоящее время материалы возбужденных в апреле с.г. уголовных дел по ч.3 ст. 28 (устойчивое объединение для совершения преступления) и ч.3 ст.307 (незаконное производство и сбыт наркотиков, совершенное преступной группой) Уголовного кодекса Украины переданы в суд.

В деятельности арестованных злоумышленников в обоих случаях есть один аспект, который делает их преступления особо опасными и заставляет обратить на себя дополнительное внимание, отмечает пресс-центр СБУ. Так, наркодельцы избрали для своего преступного бизнеса наркотик метадон. Как известно, в Украине сейчас продолжается процесс все более широкого развития программ заместительной метадоновой терапии, когда этот наркотик выдается медиками наркозависимому „в обмен” на его отказ от тяжелых наркотиков. Преступники, деятельность которых пресечена спецслужбой, способствовали наращиванию нелегального спроса на метадон, следовательно создавали дополнительные „стимулы” для утечки этого наркотика из программ заместительной терапии.