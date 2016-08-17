Нулевой километр на Дунае украсили гербом Украины (фото)
Дунай - единственная река Европы, измерение которой ведется в обратном направлении: не по течению, а против него. От нулевого километра до Браила, на так называемом морском участке Дуная, измерение ведется в морских милях, а отсюда вверх по течению - в километрах.
Об этом пишет otkat.od.ua.
Памятным знаком отмечен ручеек, с которого начинается великая река в горах Шварцвальда, памятным знаком и заканчивается. По одной из версий нулевой знак находится на молу румынского города Сулины. Однако молодые энтузиасты Дунайского биосферного заповедника поставили знак, обозначающий другую версию места где именно Дунай впадает в Черное море: нулевой километр. Находится он на украинском острове Анкудинов в Килийском районе Одесской области.
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А сегодня, 17 августа, незадолго до Дня Независимости, на нулевом километре реки Дунай был установлен один из трех официальных символов государства - герб Украины.
В мероприятии приняли участие руководство города и района, Дунайского биосферного заповедника и морского погранотряда, присутвовали туристы из Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и Германии, а также не безразличные жители и предприниматели Кили.
"Мероприятие получилось красивым, символичным и интернациональным", - сообщает Вessarabiainform.com.