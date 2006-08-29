Стихия в Севастополе: повалены деревья, оборваны провода

В Севастополе сильный ветер (25-27 м/сек.) во всех районах города повалил много деревьев. Оборваны ряд линий электропередач, из-за неблагоприятных погодных условий прекращено движение пассажирских катеров на внешнем и внутреннем рейдах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил оперативный дежурный управления по вопросам чрезвычайных ситуаций городской государственной администрации. Пострадавших нет.

Как сообщили в ОАО „Энергетическая компания „Севастопольэнерго”, из-за порывов ветра в городе „происходят массовые обрывы проводов электролиний”.