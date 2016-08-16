Военная прокуратура направила в суд дело о пытках черноморскими полицейскими

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Яна Стекачева, документы направлены в суд 15 августа.

Стекачева отметила, что вышеуказанные правоохранители в период с 13 по 17 февраля, находясь в Одессе и Черноморске, незаконно задержали и лишили свободы трех человек.

«В ходе досудебного следствия собрано достаточно доказательств того, что с целью запугивания и получения необходимых им показаний «стражи правопорядка» нанесли задержанным побои, доставили мучения и другие насильственные действия, угрожали применением оружия и незаконно использовали специальные средства – наручники», - сказала пресс-секретарь.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) УК Украины.

Стекачева отметила, что суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста, не согласившись с позицией прокурора, который требовал заключить сотрудников полиции в СИЗО. Кроме того, еще двое подозреваемых объявлены в розыск.

«С целью уклонения от уголовной ответственности, один из них покинул помещение Приморского районного суда Одессы при избрании ему меры пресечения и скрылся, другой «ударился в бега» сразу после совершения уголовных преступлений», - добавила Стекачева.

Читайте такжеДепутат Черноморского горсовета, на которого совершили покушение, связывает его со своими заявлениями о СБУ

Как сообщал УНИАН, следственные действия в Черноморске были начаты 17 февраля сотрудниками СБУ и Военной прокуратуры Южного региона в отношении полицейских, которые якобы принуждали мужчину переписать на них свое имущество.

Тогдашний заместитель генерального прокурора Украины – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе в Facebook написал, что один из тех, кого в прокуратуре считают потерпевшим, является «профессиональным бандитом, который в составе группировки, ограбил пенсионера, вынужденного переселенца из Донецкой области». По данным Сакварелидзе, 31-летний мужчина 10 февраля отобрал у пенсионера 17 тыс. долл. Правоохранители уже предъявили ему подозрение в разбое (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Сакварелидзе считает, что двум полицейским предъявляют необоснованные обвинения, а их уголовное преследование - «заказ».

В Военной прокуратуре Южного региона заявили, что полицейские не имели права задерживать «человека без составления процессуальных документов, без разъяснения его прав, силой, без решения суда, доставлять в помещение полиции и содержать там несколько суток».