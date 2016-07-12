Депутат Черноморского горсовета, на которого совершили покушение, связывает его со своими заявлениями о СБУ
Депутат Черноморского городского совета (Одесская область) от ВО "Батькивщина" Василий Бугайчук связывает покушение на свою жизнь со своими заявлениями против Службы безопасности Украины, сделанными на местном телевидении.
Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной организации "Батькивщина" со ссылкой на заявление Бугайчука.
Сообщается, что депутат по пятницам Бугайчук ведет на одном из местных телеканалов программу "Вечер в Черноморске", во время которой неоднократно делал "разоблачительные заявления" против власти.
Нападение на себя представитель "Батькивщины" связывает с последним выходом в эфир.
"В прошлую пятницу я рассказал о криминальных схемах СБУ, как она действует совместно с наркоторговцами. После этого на меня напали", - заявил Бугайчук.
По его словам, инцидент произошел вчера около 22:00 возле его дома, куда он возвращался вместе с женой и дочкой.
Как отметил Бугайчук, ему прострелили обе ноги и бедра, также есть несколько касательных ранений.
"Стреляли из травматического оружия. Зашили раны, сейчас нахожусь на амбулаторном лечении. Ребенок и жена повреждений не получили, но они - в шоковом состоянии", - рассказал депутат.
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По его словам, на месте происшествия сотрудники полиции нашли 9 гильз. Пострадавший считает, что выстрелов было больше, и предполагает, что стреляли из двух или трех пистолетов.
Он утверждает, что ранее ему неоднократно угрожали неизвестные, и молодые люди из автомобиля вели за ним слежку. По словам Бугайчука, злоумышленники несколько раз пытались на него напасть.
"Поскольку я никогда не передвигался сам - меня сопровождали ребята из полиции общественной безопасности, у них это не удавалось... Я вышел в эфир с таким разгромным материалом, заказчик, очевидно, приказал им сделать это - напасть на меня, жену и дочку", - отметил Бугайчук.
Он также сообщил, что ранее подавал заявления в полицию, в частности о поджоге личного автомобиля "коктейлями Молотова", но правоохранители якобы это событие не расследовали.
"ВО "Батькивщина" призывает правоохранительные органы немедленно найти нападавших, привлечь их к ответственности и прекратить давление криминала на депутатов ВО "Батькивщина" в Черноморском городском совете", - отметили в облорганизации.
Партия расценивает нападение на Бугайчука как политическую расправу.
Напомним, по факту нападения открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).