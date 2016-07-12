Депутат Черноморского горсовета, на которого совершили покушение, связывает его со своими заявлениями о СБУ

Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной организации "Батькивщина" со ссылкой на заявление Бугайчука.

Сообщается, что депутат по пятницам Бугайчук ведет на одном из местных телеканалов программу "Вечер в Черноморске", во время которой неоднократно делал "разоблачительные заявления" против власти.

Нападение на себя представитель "Батькивщины" связывает с последним выходом в эфир.

"В прошлую пятницу я рассказал о криминальных схемах СБУ, как она действует совместно с наркоторговцами. После этого на меня напали", - заявил Бугайчук.

По его словам, инцидент произошел вчера около 22:00 возле его дома, куда он возвращался вместе с женой и дочкой.

Как отметил Бугайчук, ему прострелили обе ноги и бедра, также есть несколько касательных ранений.

"Стреляли из травматического оружия. Зашили раны, сейчас нахожусь на амбулаторном лечении. Ребенок и жена повреждений не получили, но они - в шоковом состоянии", - рассказал депутат.

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По его словам, на месте происшествия сотрудники полиции нашли 9 гильз. Пострадавший считает, что выстрелов было больше, и предполагает, что стреляли из двух или трех пистолетов.

Он утверждает, что ранее ему неоднократно угрожали неизвестные, и молодые люди из автомобиля вели за ним слежку. По словам Бугайчука, злоумышленники несколько раз пытались на него напасть.

"Поскольку я никогда не передвигался сам - меня сопровождали ребята из полиции общественной безопасности, у них это не удавалось... Я вышел в эфир с таким разгромным материалом, заказчик, очевидно, приказал им сделать это - напасть на меня, жену и дочку", - отметил Бугайчук.

Он также сообщил, что ранее подавал заявления в полицию, в частности о поджоге личного автомобиля "коктейлями Молотова", но правоохранители якобы это событие не расследовали.

"ВО "Батькивщина" призывает правоохранительные органы немедленно найти нападавших, привлечь их к ответственности и прекратить давление криминала на депутатов ВО "Батькивщина" в Черноморском городском совете", - отметили в облорганизации.

Партия расценивает нападение на Бугайчука как политическую расправу.

Напомним, по факту нападения открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).