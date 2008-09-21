Меркель: власти США повели себя безответственно

Позволив крупнейшим банкам и финансовым институтам работать без достаточного контроля со стороны государства, США поступили безответственно по отношению ко всем мировым рынкам. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая сегодня на встрече консервативных лидеров в Линце.

"Представители реального производства знают, какие требования предъявляются к их продукции и каким стандартам необходимо соответствовать. На финансовых рынках тоже необходимо иметь представление о предлагаемых продуктах. Иначе дела пойдут также, как в том случае, за который мы сейчас все платим", - сказала канцлер, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Чуть ранее в интервью немецким СМИ А.Меркель заявила, что солидарна с теми людьми, которые задаются сейчас вопросом: "является ли мировая экономика честной"?

В 2008 г. проблемы на жилищно-ипотечном рынке и ужесточившиеся условия межбанковского кредитования вызвали кризис финансовой системы США, приведя к закрытию и банкротству целого ряда крупных финансовых институтов. В частности, в июле федеральные власти закрыли банк IndyMac с активами в 32 млрд долл. А 15 сентября с.г. прошение о банкротстве подал один из старейших американских инвестбанков Lehman Brothers. На фоне неблагоприятных новостей из США, на мировых рынках началась серия обвалов.

Вчера Президент США Джордж БУШ направил в Конгресс подготовленный Белым домом проект закона, который разрешит министру финансов США потратить из федерального бюджета до 700 миллиардов долларов для поддержки финансовых рынков. Международные фондовые рынки отреагировали на сообщения об антикризисных мерах взрывным ростом котировок.

"В долгосрочной перспективе у американцев есть причины для доверия нашей экономической мощи... эта страна является лучшим местом в мире для инвестиций и ведения бизнеса", - заявил Дж.БУШ.