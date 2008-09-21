Сегодня православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы, праздник торжества милости Божией, исполнения самых несбыточных надежд.

Этот день открывает новый церковный год - вся история Нового завета начинается с появления на свет маленькой девочки, которую назовут престолом Бога, которая станет той Дверью, через которую явится Спаситель Мира Христос. Богородица родилась у пожилой благочестивой пары Иоакима и Анны. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна - из священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. Однажды к Анне явился Ангел Господень и сказал: "Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария." Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: "Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь."

Из всех описанных событий на праздничной иконе запечатлен именно момент рождения Пресвятой Девы. Ее мать, праведная Анна, в центре на высоком ложе. Рядом - жены с дарами, повивальная бабка и служанки, омывающие Богоотроковицу в купели или уже подносящие Ее матери. Нередко изображена и Дева Мария в колыбели. Этот праздник - великое утешение для бездетных супругов.