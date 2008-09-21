В Шабелянском лесу состоится День партизанской Славы

В Винницкой области 22 сентября в Шабелянском лесу будут отмечать День партизанской Славы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы мероприятия, на площади партизанской славы в Шабелянском лесу Иллинецкого района состоится торжественная встреча, митинг-реквием, возложение цветов, театрализованный праздник и концерт при участии представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, бывших партизан, подпольщиков и общественности области.

Кроме того, 22 сентября в учебно-воспитательных заведениях Винницкой области будут проводиться торжественные заседания, тематические уроки мужества, “круглые столы", семинары, концерты, литературные вечера, вечера – встречи с участниками подпольно-партизанского движения, воспитательные часы и тому подобное.

Также готовится к церемонии открытия музей в партизанской землянке, проводится общее сотрудничество с областным краеведческим музеем.

Справка УНИАН. В годы Великой Отечественной войны центром партизанской борьбы был Шабелянский лес, где действовала вторая партизанская бригада. Пятеро иллинчан за ратные подвиги в годы войны удостоены звания Героя Советского Союза, а Иван Бойко из с.Жорнище этого звания удостоен дважды.