Конкурсная комиссия МОН утвердила 79 научных проектов, которые будут финансироваться из госбюджета
Конкурсная комиссия утвердила 79 проектов молодых ученых, реализация которых будет финансироваться из госбюджета.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заключительном заседании Конкурсной комиссии по отбору проектов молодых ученых, работающих в высших учебных заведениях и научных учреждениях, относящихся к сфере управления МОН.
По результатам работы комиссии, которая привлекла для экспертизы более 300 независимых экспертов, определили 79 проектов, которые уже с августа этого года получат необходимое финансирование из госбюджета на их реализацию.
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В общем на такое финансирование предусмотрено около 12 млн грн на текущий год. Поскольку проекты двухлетние, то в 2017 году финансирование на их реализацию будет предусматриваться отдельно в госбюджете следующего года, пояснила на заседании министр образования и науки Лилия Гриневич.
По ее информации, с момента объявления конкурса (в мае этого года) МОН получило 439 проектов научных разработок молодых ученых из 114 высших учебных заведений Украины и научных учреждений.
Для их экспертизы было создано 11 тематических секций научных работников. Каждый проект анализировали минимум 4 эксперта, которые давали свою оценку и выводы комиссии.
По результатам этой работы министерство отобрало 79 проектов, которые набрали 70 и более баллов.
Как сообщалось на заседании комиссии, три проекта были сняты с конкурса, в частности один из них - из-за нарушения научной этики.
Так, комиссия решила, что финансирование получат проекты высокого уровня, а также лучшие из числа среднего уровня (по результатам экспертизы определено 359 проектов среднего уровня, набравшие 41-75 баллов; 32 - высокого, набравшие 75 и более баллов).
Перечень этих проектов, который сегодня утвердила комиссия по результатам своей работы, в ближайшее время будет обнародован на сайте Министерства образования.
Как сообщил председатель экспертного совета МОН по экспертизе проектов научных работ, научно-технических разработок, заместитель министра образования Максим Стриха, среди проектов научных разработок, которые получат бюджетное финансирование, в частности, касающиеся сферы медицины, сферы машиностроения, а также касающиеся актуальной для Украины темы - асимметричного ответа России на “гибридную” войну против Украины.
Конкурс проектов был объявлен по тематическим направлениям, которые соответствуют приоритетам участия Украины в Рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям “Горизонт 2020”.
Конкурс имел целью оказать поддержку молодой элите украинской науки и способствовать поощрению и привлечению наиболее талантливых молодых ученых к научной деятельности.