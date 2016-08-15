Ситуация в Одесской колонии №14 стабилизирована, осужденные вышли на работу
С осужденными была проведена разъяснительная работа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
В частности, согласно сообщению, «после проведения разъяснительной работы с осужденными все лица, привлеченные к труду, вышли на работу».
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Другие подробности «бунта» заключенных в ГПтС не предоставлены.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром около 100 осужденных, отбывающих наказание в Одесской исправительной колонии (№ 14), отказались выходить на работу, мотивируя такое решение предусмотренным ст. 118 Уголовно-исполнительным кодексом Украины правом на труд.
Для выяснения причин данной ситуации и оперативной обстановки в этой колонии в Одесской области выехали сотрудники аппарата ГПтС Украины.