Ситуация в Одесской колонии №14 стабилизирована, осужденные вышли на работу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, согласно сообщению, «после проведения разъяснительной работы с осужденными все лица, привлеченные к труду, вышли на работу».

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Другие подробности «бунта» заключенных в ГПтС не предоставлены.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром около 100 осужденных, отбывающих наказание в Одесской исправительной колонии (№ 14), отказались выходить на работу, мотивируя такое решение предусмотренным ст. 118 Уголовно-исполнительным кодексом Украины правом на труд.

Для выяснения причин данной ситуации и оперативной обстановки в этой колонии в Одесской области выехали сотрудники аппарата ГПтС Украины.