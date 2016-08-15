В Одесской колонии №14 осужденные отказались выходить на работу
11:18, 15 августа 2016Общество
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Сегодня, 15 августа, почти 100 осужденных, отбывающих наказание в Одесской исправительной колонии (№ 14), отказались выходить на работу, мотивируя такое решение предусмотренным статьей 118 Уголовно-исполнительным кодексом Украины правом на труд.
В настоящее время обстановка в учреждении контролируемая / flickr.com/Raffaella
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
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Для выяснения причин данной ситуации и оперативной обстановки в этой колонии в Одесскую область выехали сотрудники аппарата ГПтС Украины, говорится в сообщении.
В настоящее время обстановка в учреждении находится под контролем, заверили в пенитенциарной службе.
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