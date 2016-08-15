В Одесской колонии №14 осужденные отказались выходить на работу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

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Для выяснения причин данной ситуации и оперативной обстановки в этой колонии в Одесскую область выехали сотрудники аппарата ГПтС Украины, говорится в сообщении.

В настоящее время обстановка в учреждении находится под контролем, заверили в пенитенциарной службе.