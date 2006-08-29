Мэр Киева запретил большинству кафе, ресторанов и магазинов работать после 22:00

Мэр Киева Леонид Черновецкий запретил работу столичных магазинов, кафе и ресторанов, размещенных в жилых домах, после 22 часов.

Как сообщает «Дело» со ссылкой на пресс-службу столичной горадминистрации, распоряжение было издано в связи с многочисленными жалобами от жителей. Киевляне, по заверениям чиновников, «не могут спать из-за оживленной деятельности торговых заведений, ресторанов, развлекательного и игорного бизнеса». В пресс-службе подчеркнули, что правила тишины в общественных местах установлены Киевсоветом еще в 2002 году, но до сих пор не соблюдались.

Мэр Леонид Черновецкий обязал райгосадминистрации в случае нарушения установленного режима работы объектов торговли и ресторанного хозяйства останавливать действие лицензии на их размещение. В случае дальнейшего игнорирования требований действующего мэра исполнительные органы должны аннулировать эти разрешения.

По словам главы директората Ассоциации франчайзинга Андрея Кривоноса, распоряжение киевского мэра адресовано в первую очередь должностным лицам, которые обязаны контролировать соблюдение нормы тишины. Он отметил, что, по закону, при определении графика работы заведения должна учитываться специфика его размещения.

В то же время уже сейчас ряд столичных заведений, в том числе расположенных вблизи жилых домов, приостановили свою деятельность в ночное время. По разным подсчетам, убытки от такого ограничения могут достигать 30-50% от выторга.

"Обком"