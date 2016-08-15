В ГПСУ рассказали о текущей обстановке на границе с оккупированным Крымом

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире 112 Украина.

Читайте такжеСитуация на админгранице с Крымом остается напряженной – пограничники

"Ситуация на админгранице сохраняется спокойная. Все контрольные КПВВ работают в штатном режиме. Если говорить о тенденциях, то за минувшие сутки админграницу пересекли еще на 22% меньше людей, чем раньше. Большинство людей пересекают границу, выезжая из оккупированного полуострова, а не следуя туда. Сегодня утром скоплений автотранспорта на КПВВ нет", - сказал Слободян.

По его словам, на стороне временно оккупированного Крыма есть очередь людей, которые пытаются выехать с полуострова.

Тем временем активность российских военных уменьшилась.

"Если говорить об активности российских вооруженных сил, то в течение прошлой недели мы говорили, что сохраняется их повышенная активность на админгранице, вчера мы зафиксировали спад этой активности, отсутствие вертолетов, которые бы вели мониторинг и других летальных аппаратов", - отметил помощник председателя ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия значительно увеличила количество вооруженных военных на пунктах пропуска в оккупированном Крыму.

Еще по состоянию на 14 августа ситуация на административной границе с Крымом оставалась напряженной, но контролируемой.