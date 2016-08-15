Прокурору, который пересекал блокпост в зоне АТО с паспортом "ДНР", объявлено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Следователи прокуратуры Донецкой области объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины работнику прокуратуры, который был задержан на блокпосту", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование продолжается.

Как поясняет подозреваемый, он приобрел поддельный документ для того, чтобы легче попадать на оккупированную территорию к родным.

В прокуратуре напомнили, что 13 августа на КПВВ «Новотроицкое», сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией, был задержан работник прокуратуры Донецкой области, который во время пересечения блокпоста использовал подложный документ, выданный на имя лица, находящегося в настоящее время в розыске за совершение преступления, связанного с сепаратизмом.