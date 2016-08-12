Пентагон заметил передвижение российских войск в Крыму – The Wall Street Journal

Но им пока не понятно, являются ли эти действия связанными с внутренней ротацией или с увеличением личного состава, пишет ZN.UA.

Представитель Пентагона подчеркнул, что "в случае тяжелых боев, наиболее вероятные военные цели будут сосредоточены на Донбассе, а не в Крыму".

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Как отмечается, издание The Guardian писало, что Путин может решить, что настало время для очередного вторжения в Украину. Предыдущие вторжения России, как напоминает автор, всегда совпадали с Олимпийскими играми, как это было в Грузии после Пекинской Олимпиады 2008 года или же в Украине в 2014 году - после Зимних игр в Сочи.

В целом, западные СМИ опасаются, что Украина может оказаться в войне на два фронта. Обозреватели пишут, что российскому президенту выгодно открытие нового фронта войны против Украины ввиду того, что выборы в Госдуму не за горами и ему нужно сосредоточить россиян вокруг себя.

Как сообщал УНИАН, Россия увеличила количество вооруженных военных на границе с оккупированным Крымом.