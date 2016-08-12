Госпогранслужба: На нескольких КПВВ в зоне АТО простаивают сотни автомобилей

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Зайцево" на въезд с неконтролируемой территории находилось 30 автомобилей, а в обратном направлении -150. В контрольном пункте "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 200 автомобилей. В "Новотроицком" и "Гнутовом" ожидали оформления 15 и 10 автомобилей на въезд и 20 и 5 на выезд.

В общем вчера линию разграничения пересекли более 30,1 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

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Очередные факты предложения неправомерной выгоды гражданами зафиксировали вчера пограничники в контрольных пунктах на линии разграничения. Так, в КПВВ "Зайцевое", "Гнутове" и "Марьинка" в трех случаях наши соотечественники и гражданка Узбекистана пытались "решить" вопрос о беспрепятственный пропуск через линию разграничения. Они предложили правоохранителям неправомерную выгоду в размере почти тысячу гривен.

Во всех случаях граждане получили категорические отказы, после чего были переданы сотрудникам полиции в Донецкой области.