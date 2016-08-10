Власти Одессы через суд хотят запретить проведение в городе "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фестиваля, 9 августа в Одесский окружной административный суд поступил иск исполнительного комитета Одесского городского совета, в котором поднимается вопрос о невозможности проведения вышеуказанной уличной акции.

В пресс-службе сказали, что пока не будут комментировать ситуацию.

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В то же время отметили, что в этом году оргкомитет «ОдесаПрайд» принял решение, что «Марш равенства» должен быть доступным для всех людей, которые хотят поддержать ЛГБТ в борьбе за права человека.

Как уточнили УНИАН в оргкомитете, в акции может принять участие любой желающий, в том числе и те, кто не имеет отношения к ЛГБТ-сообществу. Единственное условие – достижение 18-летнего возраста.

В пресс-службе мэрии УНИАН подтвердили факт подачи иска.

По данным пресс-службы, причина обращения в суд заключается в том, что несколько организаций, в частности, взаимоисключающих взглядов, подали заявки на проведение акций в центре города в одно и то же время. «Возможные нежелательные инциденты», - подчеркнули в пресс-службе.

В августе 2015 года в Одессе был заявлен аналогичный марш. Но мэрия отказалась принять заявку на его проведение, а суд запретил эту публичную акцию.