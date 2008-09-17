Украинская армия - самая бедная в Европе

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает крайне ограниченным запланированное на 2009 год финансирование Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом он заявил сегодня, комментируя информацию о возможности перехода ВСУ на контрактную основу с 1 января 2009 года.

Министр обороны подчеркнул, что осуществить переход Вооруженных Сил на комплектование военнослужащими службы по контракту до 1 января 2009 года – нереально.

“Всего потребность Вооруженных Сил Украины в военнослужащих воинской службы по контракту составляет почти 100 тысяч. На протяжении ближайших двух лет необходимо набрать около 47 тысяч контрактников”, - отметил глава оборонного ведомства.

Состояние финансирования Вооруженных Сил в текущем году не обеспечивает в полном объеме выполнения всех запланированных мероприятий Перспективного плана основных мероприятий по обеспечению перехода Вооруженных Сил Украины к комплектованию военнослужащими, которые проходят воинскую службу по контракту, на 2008-2010 годы. Кстати, госбюджетом на 2008 год Министерству обороны предусмотрены расходы в объеме 9,9 млрд. грн., что составляет 1,07 % ВВП. При этом потребность лишь на обеспечение реализации задач относительно профессионализации Вооруженных Сил Украины в этом году составляла 11,0 млрд. грн. На сегодня реально профинансированы 2,6 млрд. грн., то есть 23,6 % от потребности.

Учитывая указанное, рост в 2008 году численности военнослужащих контрактной службы от прогнозируемых 7,5 тысяч человек составил лишь 1 тыс. 219 человек (16,3%). Таким образом, на сегодня численность военнослужащих-контрактников составляет 53 тысячи при потребности в 100 тысяч.

С учетом прогнозируемых расходов госбюджета на 2009 год на потребности обороны в размере 10,8 млрд. грн. уже сегодня практически подвергается сомнению выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных Перспективным планом перехода ВСУ на контрактную основу на 2009 год. Учитывая недофинансирование этих мероприятий, минимальный уровень финансирования Вооруженных Сил Украины в следующем году должен составлять около 23 млрд. грн.

Все это было учтено при подготовке бюджетного запроса Министерства обороны Украины на 2009 год.

Доведенный предельный объем расходов на 2009 год в сумме 10,8 млрд. грн. является крайне ограниченным и составляет лишь 0,85% от ВВП.

“Это чрезвычайно низкий уровень финансирования обороны за весь период существования Вооруженных Сил Украины и самый низкий среди европейских стран”, - констатировал министр обороны.