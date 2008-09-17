Нагрузка на киевские дороги перегнала прогноз на 2020 год

Руководитель рабочей группы по решению транспортного кризиса в столице, глава фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО заявляет, что на сегодняшний день уже наработано не менее 6 вариантов выхода из транспортного кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня члены рабочей группы по решению транспортного кризиса в столице провели встречу с экспертами. Более десяти профильных институтов и объединений подготовили свои наработки улучшения схемы движения коммунального транспорта. После заседания рабочая группа также встретилась с лидерами профсоюзов. Представители «Киевпастранса» и «Киевского метрополитена» подняли проблему текучки кадров на предприятиях из-за низких зарплат специалистов, которые постоянно работают в условиях повышенной опасности.

По словам А.ЗИНЧЕНКО, обе стороны «открыли друг для друга ворота для информации», и решение кризиса удалось разделить на оперативные и стратегические вещи.

«Нужно думать не только об оперативных мероприятиях, а в первую очередь, о стратегии развития транспорта. Потому что та нагрузка на транспортную сеть и автодороги, которую мы ожидали получить к 2020-му году, уже перевыполнена сегодня, в 2008-м», - отметил А.ЗИНЧЕНКО.

Глава рабочей группы также заверил, что все поездки и рейды совершаются с одной целью – досконально изучить ситуацию, чтобы улучшить положение коммунальных транспортных предприятий, и в будущем сделать транспорт защищенной статьей городского бюджета.

По словам А.ЗИНЧЕНКО, на сегодняшний день уже наработано не менее 6 вариантов выхода из кризиса. Финальные выводы рабочей группы будут рассмотрены 30 сентября на сессии Киевсовета, посвященной транспортной теме.