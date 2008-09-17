На межбанке резко подскочил доллар

На межбанковском валютном рынке Украины произошло резкое снижение курса гривни по отношению к доллару США.

Как сообщил УНИАН начальник дилингового центра "Интербанка" Владислав ИВКО, сегодня сделки заключались по курсу 4,84 грн. за доллар и к концу торгов ставки выросли до 4,94-4,95 грн. за доллар.

«Произошло резкое повышение спроса на иностранную валюту. Приобреталась валюта для оплаты контрактов по газу и нефти, - сказал В.ИВКО. - Плюс нестабильная ситуация в политике и в общемировых тенденциях. Это все наложилось и дало такой эффект».

Вместе с тем, председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРЫДЖУК считает, что ситуация на валютном рынке Украины предопределена ситуацией на мировых финансовых рынках, а также тем, что инвесторы выводят свои капиталы с рынков развивающихся стран.

«Эта тенденция имеет общемировое объяснение относительно укрепления курса доллара, так или иначе, это влияет на наш рынок. По моему мнению, ситуация на межбанковском валютном рынке не имеет под собой никаких украинских ситуативных факторов», - сказал Д.ГРЫДЖУК.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября председатель Совета Нацбанка Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил о снижении в сентябре объема золотовалютных резервов НБУ на 700 млн. долл. По его словам, снижение связано с курсовым колебанием валют, из которых состоит золотовалютный запас Нацбанка, в первую очередь, евро и английского фунта.

По состоянию на 15 сентября, золотовалютные резервы НБУ составили 37,311 млрд. долл. По состоянию на 1 сентября, указанный показатель превышал 38 млрд. долл.