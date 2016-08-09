Предприниматели из Черкасской области присвоили более 2 миллионов, выделенных на питание военных - СБУ

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

По данным ведомства, в течение 2014-2015 годов ряд черкасских коммерческих структур заключили соглашения на поставку широкого ассортимента пищевых продуктов воинским частям и подразделениям Нацгвардии, дислоцированным в различных регионах Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в контрактах бизнесмены завысили стоимость продукции, качество товаров также не отвечало требованиям государственных стандартов.

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Во время обысков сотрудники СБУ изъяли документацию, которая доказывает осуществления афер при поставках пищевых продуктов. По предварительным оценкам, злоумышленники нанесли ущерб госбюджету на общую сумму свыше 2 миллионов гривен. Правоохранители продолжают проверку контрактов, заключенных бизнесменами с воинскими подразделениями.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.