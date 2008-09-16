У Ющенко советуют Тимошенко умножить прогноз инфляции-2009 на 1,5

В Секретариате Президента Украины прогнозируют инфляцию в 2009 году на уровне 14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

"По нашим подсчетам, эта цифра достигнет 14%", - сказал А.ШЛАПАК.

Кроме того, в Секретариате Президента считают, что правительство, рассчитывая проект бюджета-2009, исходя из прогноза инфляции на уровне 9,5%, снижает планку обеспечения малоимущих граждан.

Также А.ШЛАПАК отметил, что со стороны Секретариата Президента остается неизменным прогноз роста ВВП в 2009 году на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров рассчитал проект бюджета-2009, исходя из таких макропоказателей: рост ВВП - 6%, инфляция - 9,5%.

В январе-августе 2008 инфляция составила 14,8%, по итогам 2007 года - 16,6%.

Рост ВВП в январе-июле 2008 составил 6,5%, за 2007 год - 7,6%.