Филатов: Днепр первым в Украине запускает Navizor – интерактивную карту анализа состояния дорог

Интерактивная карта анализа состояния дорог Navizor разработана украинскими специалистами из Ивано-Франковска. Сервис имеет веб-версию и мобильное приложение. Сейчас на карту Navizor нанесено уже 480 дорог, находящихся на балансе города. В ближайшее время здесь появятся и остальные 80 автодорог. Navizor дает возможность оставлять фотографии различных участков дорог и комментировать их состояние. Такое оценивание автострад позволит влиять на очередность их ремонта.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей города присоединиться к работе системы. «Сервис позволит привлечь к осуществлению контроля над дорогами большое количество жителей нашего города. Каждый неравнодушный сможет помогать мэрии следить за их состоянием, используя собственный смартфон. Это очень важно», – сказал Борис Филатов на пресс-конференции 8 августа.

Вместе с тем советник министра инфраструктуры Яника Мерило отметила, что не удивлена тем, что Днепр снова первый среди украинских городов во внедрении новых разработок. «С одной стороны, государство уже движется к оцифровке, а с другой, Днепр – первый город, который подключился к процессу. Мы будем продвигаться дальше. У нас есть данные аудита дорог и есть понимание, что делать. Вскоре появится более детальная паспортизация», – сказала она.

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Чтобы интерактивная карта Navizor содержала более подробную информацию об автодорогах Днепра, ее совместят с уже работающей электронной картой ремонта дорог. Планируется, что в окончательном варианте Navizor будет отображать индекс дороги, тип покрытия, дату начала ремонта и его стоимость, начало и конец участка, имя балансодержателя и прочее.

Напомним, недавно в Днепре создали интерактивный сервис «Открытый бюджет». Для реализации программы привлекли волонтеров, что позволило минимизировать затраты.