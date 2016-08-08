Правоохранители задержали возглавляемую ланкийцем группу, переправлявшую мигрантов из Юго-Восточной Азии в ЕС

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, правоохранительные органы в ночь на 7 августа на территории Киева и Закарпатской области одновременно задержали членов преступной группы, которая незаконно переправляла граждан стран Юго-Восточной Азии в Европейский Союз через государственную границу Украины с Венгрией.

Документирование преступной деятельности этой группы, в состав которой входили гражданин Шри-Ланки и двое граждан Украины, длилось с середины июля этого года. Возглавлял группу иностранец, который постоянно проживает в Чернигове.

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Установлено, что указанные лица пообещали трем гражданам Индии переправить их через государственную границу Украины за денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривень.

По этому факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), процессуальное руководство обеспечивается прокуратурой Черниговской области.

На сегодня трем лицам уже сообщено о подозрении, готовятся ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.