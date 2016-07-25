СБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из "ЛНР" через госграницу Украины

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, злоумышленники осуществляли перевозки пассажиров автобусами из временно оккупированного Луганска в Одессу и в обратном направлении. Для избежания пересечения линии разграничения маршрут пролегал через украинско-российскую границу, в частности, через временно неподконтрольные государственным органам Украины пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. При этом перевозчики еще и платили "налоги" в бюджет "ЛНР".

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"Сотрудники спецслужбы совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры задержали на Харьковщине организатора нелегального бизнеса и трех участников группировки, которое осуществляло соответствующие перевозки. Во время обысков правоохранители изъяли схему маршрута автобуса, согласованный с так называемым "Министерством транспорта ЛНВ", посадочные талоны, печати зарегистрированных в фейковій «республике» предприятий, свидетельства налогоплательщиков "ЛНР" и тому подобное", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.