В Каменском за взяточничество будут судить начальников ветбольницы и горуправления ветмедицины
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника Каменской (Днепродзержинской) городской государственной больницы ветеринарной медицины и начальника управления ветеринарной медицины Каменского за вымогательство и получение 1500 долларов США неправомерной выгоды (ч. 3 ст.368 УК Украины).
Установлено, что в апреле указанные должностные лица, вступив в предварительный сговор, сообщили двум предпринимателям о расторжении в одностороннем порядке договоров о предоставлении услуг официального врача ветеринарной медицины, что в дальнейшем сделает невозможным осуществление хозяйственной деятельности.
За непрепятствование законной деятельности предпринимателей обвиняемые требовали 1,5 тысячи долларов неправомерной выгоды.
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21 апреля во время получения части указанных средств в сумме 1 тысячи долларов один из правонарушителей были разоблачен и задержан правоохранительными органами.
Сейчас судебное рассмотрение уголовного производства продолжается.