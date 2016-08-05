В Каменском за взяточничество будут судить начальников ветбольницы и горуправления ветмедицины

Установлено, что в апреле указанные должностные лица, вступив в предварительный сговор, сообщили двум предпринимателям о расторжении в одностороннем порядке договоров о предоставлении услуг официального врача ветеринарной медицины, что в дальнейшем сделает невозможным осуществление хозяйственной деятельности.

За непрепятствование законной деятельности предпринимателей обвиняемые требовали 1,5 тысячи долларов неправомерной выгоды.

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21 апреля во время получения части указанных средств в сумме 1 тысячи долларов один из правонарушителей были разоблачен и задержан правоохранительными органами.

Сейчас судебное рассмотрение уголовного производства продолжается.