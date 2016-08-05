В Одессе на взятке в почти $30 тысяч поймали одного из руководителей фитосанитарной инспекции

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, чиновника задержали 4 августа сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Генеральной прокуратуры.

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Подозреваемый требовал от предпринимателя деньги за непроведение дополнительных мер контроля зерновой продукции, которая подлежит экспорту в Египет, и подготовку соответствующей разрешительной документации.

«Правоохранители задержали взяточника возле одного из торгово-развлекательных центров во время получения 13,4 тыс. долл. и 327,3 тыс. грн», - отметили в управлении.

Во время обысков по месту жительства и работы чиновника и его предполагаемых сообщников оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, блокноты, записные книжки и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Также в доме и квартире задержанного чиновника изъяты пустые бланки карантинных и фитосанитарных сертификатов.

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«Только неделю назад чиновник рассказывал СМИ, что не берет взяток и не «торгует» сертификатами», - подчеркнули в управлении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.