С наступлением холодов нелегалов на границе всё больше

Украинские пограничники констатируют увеличение потока нелегальных мигрантов перед наступлением холодов.

Как сообщили УНИАН в отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, в частности, в течение минувшей недели украинские пограничники задержали 221 нарушителя границы, 112 из них - нелегальные мигранты. Это почти вдвое больше, чем неделей раньше.

По словам пограничников, подобный рост количества нелегалов, которые пытаются прорвать украинские границы фактически ежегодно именно в этот период, объясняется достаточно просто: до наступления холодов организаторы каналов переправки незаконных мигрантов пытаются обеспечить траффик как можно большим количеством иностранцев.

Как показывает опыт прошлых лет, именно в этот период частые случаи, когда проводники групп нелегалов, почувствовав опасность, бросали своих подопечных на произвол судьбы. Брошенные среди гор или лесов, люди страдали от переохлаждения или обмораживания, а подчас даже погибали, не сумев найти дорогу к населенным пунктам, отмечают в Госпограннслужбы.

В связи с этим Государственная пограничная служба предостерегает всех потенциальных нарушителей государственной границы от подобных шагов, поскольку они могут стоить им здоровья или даже жизни, а в случае задержания пограничниками они будут привлечены к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Что же касается организаторов трафика, то их за незаконную переправку лиц через границу ожидает криминальная ответственность, подчеркнули в ГПСУ.