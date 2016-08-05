В Харькове суд снял арест со счетов ХТЗ

Соответствующее решение сегодня, 5 августа, после недельного рассмотрения дела принял Киевский районный суд Харькова. Присутствовавшие в зале встрелили вердикт судьи овациями.

По словам адвоката "ХТЗ" Александра Самарца, судья удовлетворила ходатайство адвокатов предприятия и разблокировала счета, которые были арестованы в рамках расследования уголовного производства следователями Управления СБУ в Харьковской области. Он также напомнил, что ранее Хозяйственный суд Харьковской области утвердил План досудебной санации ПАО "Харьковский тракторный завод", что позволило снять арест со счетов, наложенные по требованию налоговой службы.

"Таким образом, руководство завода может начать подготовку к восстановлению нормального режима хозяйственной деятельности. Хотя, конечно, это еще потребует немало усилий и времени", - сказал адвокат.

В свою очередь и.о. генерального директора Харьковского тракторного завода Вячеслав Шевченко отметил, что все необходимые для снятия ареста документы будут переданы в исполнительную службу и банк.

"Мы подаем в исполнительную службу документы, исполнительная служба подает в банк документы – и счета должны быть разблокированы", - сказав руководитель "ХТЗ".

В процессе многодневного судебного заседания около 250 работников "ХТЗ", как обычно, проводили пикет с требованием разблокировать работу предприятия. Люди держали национальные флаги Украины, плакаты с надписями "Не дамо знищити ХТЗ", "Наші діти хочуть їсти", "Допоможіть врятувати ХТЗ", а также скандировали "Разблокируйте счета", "Дайте нам работать", "Верните наши деньги", "ХТЗ – это Харьков".

Кроме того, в зале суда присутствовал представитель мониторинговой миссии ОБСЕ в Харьковском регионе Винсент Годбиллон.

Как сообщалось, 9 июня собрание кредиторов ХТЗ решило начать процедуру досудебной санации. А 14 июля План досудебной санации Харьковского тракторного заводу утвердил Хозяйственный суд Харьковской области.

Справка. Харьковский тракторный завод остановлен с марта 2016 г. в результате действий правоохранительных органов, которые руководство предприятия характеризует как беспрецедентное давление. Деятельность предприятия, включая возможность проведения финансовых операций, заблокирована.