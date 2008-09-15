Генпрокуратура возбудила уголовное дело против чиновников Укрзализницы

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против должностных лиц «Укрзализницы», которых подозревают в злоупотреблениях при осуществлении закупок за государственные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Главным управлением надзора за соблюдением законов на транспорте и предприятиях оборонной промышленности проведена проверка законности заключения Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины с одним из обществ с ограниченной ответственностью соглашения о закупке масел и смазочных материалов.

По результатам проверки, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц «Укрзализницы» по факту злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога при осуществлении закупок за государственные средства, что стало причиной тяжких последствий, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что служебные лица «Укрзализницы» преднамеренно, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы и действуя в интересах коммерческого предприятия, в нарушение требований законодательства, без рассмотрения тендерным комитетом вопросов целесообразности и законности увеличения цен, заключили дополнительные соглашения, используя при этом фальсифицированные документы что касается стоимости нефтепродуктов.