День почитания равноапостольной Марии Магдалины

В этот день в монастыре уже третий год подряд находиться икона равноапостольной Марии Магдалины с частицей ее святых мощей. Икона была написана монахами монастыря со святой горы Афон и дарована Андрею Мацоле, украинскому меценату, бизнесмену и основателю "Перша приватна броварня".

"В этой иконе находится частица мощей святой равноапостольной Марии Магдалины, – рассказывает Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. – Икону передал в Выдубицкий монастырь для поклонения Андрей Николаевич Мацола, один из видных меценатов Киевского патриархата. Мы уважаем его как настоящего патриотами нашего государства. Он помогает не только церкви, но и нашей армии, и беженцам и всем, кто пострадал на востоке. Мы переживаем сейчас нелегкое время. Но у нас есть уверенность в нашей победе, потому что с нами правда. А там, где правда, как я всегда повторяю, там Бог, а где Бог – всегда победа. Господь своей силой приведет нас к хорошему завершению".

Молитва перед иконой святой равноапостольной Марии Магдалины освобождает от душевных заболеваний, а также от вредных привычек, которые в свою очередь, влекут за собой и тяжелые телесные болезни. Перед ней молятся об обращении к вере Христовой неверующих, чтобы их душа была спасена, о прощении семи смертных грехов.

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Как известно, Мария Магдалина – святая, равноапостольная, мироносица –родом из городка Магдалы, что когда-то был расположен на берегах Геннисаретского озера. В Евангелии ничего не сказано о ее юности, но есть упоминания, что она была красивой женщиной и болела страшной болезнью – беснованием. После того, как Иисус изгнал из Марии семь бесов, она изменила свою жизнь – оставила все и пошла за Христом, став Его ученицей. Мария Магдалина была верна Христу не только в минуты славы, но и в моменты унижения, когда сомнения одолевали даже Его ближайших учеников. Возможно, именно поэтому ей первой явился Воскресший Христос и повелел идти к апостолам, чтобы сообщить им радостную весть воскресения. Впоследствии, после Вознесения, когда апостолы разошлись проповедовать из Иерусалима во все концы мира, вместе с ними пошла и Мария Магдалина. Говорят, она проповедовала в Риме, и именно она сообщила императору Тиверию о Воскресении Христа. По преданию, она принесла ему красное яйцо как символ Воскресения, символ новой жизни со словами: "Христос Воскрес!". Отсюда и обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день Светлого Воскресения Христова, который распространился между христианами всего мира.

Свой земной путь Мария Магдалина завершила в Эфесе. Сегодня часть ее мощей находится во Франции, в Проваже у Марселя, где возведен храм, посвященный святой Марии Магдалине. Также частицы мощей равноапостольной Марии Магдалины хранятся в различных монастырях святой горы Афон и в Иерусалиме.

Икона святой будет находиться в Выдубицком монастыре до 10 августа.