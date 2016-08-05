СБУ проверит переписку украинских телеканалов с "ДНР"

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает "Детектор медиа".

В СБУ отметили, что любые комментарии относительно переписки давать пока рано – ведомство будет комментировать ситуацию после проверки переписки.

"Хотим также напомнить, что Мария Столярова была выдворена из нашего государства после того, как ее уличили в сотрудничестве с террористическими организациями", - отметили в пресс-службе СБУ.

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На вопрос, будет ли СБУ пересматривать свое решение относительно одного из руководителей новостного продакшна медиагруппы "Интер" Игоря Шувалова, в пресс-службе сказали, что пока не имеют такой информации. Как отмечается, в январе и марте 2014 года СБУ дважды принимала и отменяла решения о запрете на въезд Игоря Шувалова в Украину и его депортации.

Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс".

Согласно выложенной в Интернет переписки, сотрудники каналов "Интер" и "Донбасс" согласовывали свои материалы с представителями "ДНР".