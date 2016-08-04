Во Львове откроют 51 дополнительную группу в детсадах (список)

В этом году во Львове планируют открыть 51 дополнительную группу для детей дошкольного возраста, что позволит обеспечить дошкольным образованием более 1000 детей, сообщает Zaxid.net.

"Сейчас во Львове работает 113 дошкольных учебных заведений, из них 95 –коммунальной формы собственности, 8 – учебно-воспитательных комплексов и 10 частной формы собственности. В целом они позволяют охватить почти 28 тысяч детей, сообщили в городском управлении образования, передает пресс-служба Львовского горсовета", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году откроют еще 44 дополнительные группы по адресам:

ул. Зубровская, 9 (ДОУ №17) – 10 групп (200 детей),

ул. Городоцкая, 182 (ДОУ № 168) – 14 групп (280 детей),

ул. Гайдамацкая,2а (ДОУ №95) – 4 группы (80 детей),

ул. Смелых, 26 (ДОУ №42) – 4 группы (80 детей),

ул. Новознесенська, 42(ДОУ №14) – 2 группы (40 детей),

ул. Рыльского,9 (ДОУ №9) – 5 групп (100 детей),

ул. Варшавская, 126 (СШ №23) – 3 группы (60 детей);

ул. Поречкова, 4а – 2 группы (40 детей).

А сейчас к этому перечню добавили еще 7 групп в таких детсадах:

ул. Копистинского, 14 – 2 группы (40 детей);

ул. Мазепы, 15 (НПК "Любисток") – 1 группа (20 детей);

ул. Родниковая, (ДОУ №116) – 4 группы (80 детей).

Кроме этого, ремонтные и восстановительные работы ведутся в помещениях, которые были освобождены от арендаторов и вскоре откроют свои двери для дошкольников, это ДОУ №102 (ул. Медовой Пещеры, 13), ДОУ №111 (вул. Выговского, 1) и ДОУ №97 (ул. Днестровская, 25).

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Также в Доме школьника на вул. Гринченко, 4а объявлены торги на проведение капитальных ремонтных работ с целью восстановления дошкольных групп.

Сейчас на очереди для зачисления в садик на 1 сентября 2016 года находится 9086 детей, из них только 5480 могут быть зачислены в ДОУ.

Напомним, для упрощения процедуры оформления детей на электронную очередь в 2016 году разработали обновленное положение электронной регистрации детей дошкольного возраста и пути перехода на новую, городскую платформу электронной регистрации, которая будет работать с 15 августа 2016 года.

"Родители ребенка смогут зарегистрировать электронную заявку в три ДОУ, определяя их по приоритетности, и возможность редактировать электронную заявку, изменяя желаемые и приоритетные ДОУ включительно до 10 мая того года, когда ребенок пойдет в садик, в частности при смене места жительства или по другим причинам", – отметили в управлении образования ЛГС.