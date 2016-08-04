Следствие разыскивает свидетеля закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб Шеремет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Андрей Шевченко.

По его словам, на камерах наблюдения видно мужчину, который шел навстречу исполнителям преступления - не установленным на сегодня мужчине и женщине.

“Это лицо является, по сути, свидетелем. Оно идет с рюкзаком на спине по правой стороне улицы. А эти лица (исполнители преступления - УНИАН) - по противоположной стороне улицы”, - сказал Шевченко, комментируя продемонстрированное журналистам видео с камер наблюдения.

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Также он через СМИ призвал этого свидетеля дать показания правоохранительным органам.

Говоря об исполнителях преступления, Шевченко отметил, что хотя личности их не установлены, однако их телосложение и походка позволяют предположить, что и мужчина, и женщина являются спортсменами.

Также правоохранители предполагают, что мужчина может иметь отношение к службе в силовых структурах.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.

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22 июля издание"Обозреватель" опубликовало видео, которое описывает ночную хронологию событий вокруг машины, на которой утром 20 июля подорвался Шеремет. Видео смонтировано из записей камер наблюдения возле дома, где жил журналист. На видео, в частности, женщина закладывает взрывное устройство под автомобиль Subaru, принадлежавший руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле и которым Шеремет фатально воспользовался на следующее утро.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что правоохранители, которые "слили" видео закладки взрывчатки для Шеремета будут "уволены с позором".