"Эпидемия преступности": количество тяжких преступлений по стране возросло на четверть, опаснее всего – в Киеве

Драйверами роста уровня преступности выступили избиения, а также покушения на собственность, в частности разного рода кражи и грабежи. Об этом говорится в статье в новом выпуске журнала "Новое время".

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"Преступность не стала более квалифицированной — она стала более примитивной, но массовой. Потому что ей никто не сопротивляется", — говорит Валерий Кур, основатель и бывший глава киевского УБОПа.

За первое полугодие 2016-го число особо тяжких преступлений после резкого скачка в 2015-м почти не изменилось.

Эту же тенденцию отмечает глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Причем преступлений полегче, на которые отважиться проще, стало заметно больше: в стране с января по июль в полтора раза чаще стали обворовывать квартиры и автомобили, грабить или заниматься разбоем. Примерно такой же рост демонстрируют и другие категории преступлений: нападения с нанесением легких и средних телесных повреждений, а также побои и издевательства. В крупных городах и промышленных регионах динамика роста преступности выше, чем по Украине в целом.

По данным Генпрокуратуры, самым опасным городом в стране оказался Киев: в 2016 году здесь зарегистрировали 55,1 тыс. преступлений.

По данным руководителя столичного главка Нацполиции Андрея Крищенко, по сравнению с прошлым годом в столице на 60% выросло число уличных грабежей, на 13–15% — количество угонов, вдвое — до 25 тыс.— краж.

"Киев привлекает преступников: здесь больше денег, богатых людей и богатых квартир, больше машин,— поясняет Крищенко. — Сюда едут преступники из всех регионов".

Составляют "конкуренцию" столице Харьковская и Днепропетровская области — за ними вторая и третья позиция в рейтинге самых криминогенных регионов страны.

На Слобожанщине в 2016-м зарегистрировали 32,3 тыс. преступлений, а на Днепропетровщине — 29,7 тыс. При этом Харьковская область, по словам ее прокурора Юрия Данильченко, демонстрирует солидную — в полтора раза — "прибавку" по уголовным правонарушениям в целом. Здесь зарегистрировано "плюс" 38% по тяжким и 80% роста по особо тяжким преступлениям.

Спокойней всего жить в западных областях страны и на севере — там уровень криминогенности минимальный. За исключением Львовщины, которая имеет шестой показатель в стране по числу совершенных преступлений — их здесь за полгода 2016-го зафиксировали 21,5 тысяч.

Полный текст публикации читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".