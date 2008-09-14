16 сентября Кабмин представит проект Госбюджета

16 сентября Кабинет Министров представит общественности и СМИ проект государственного бюджета на 2009 год, сообщает Правительственный портал.

Начало мероприятия – 13.00. Место проведения – Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец, Киев, улица Институтская, 1).

Начало регистрации СМИ – 10.00. Аккредитация проводится до 18.00 понедельника, 15 сентября по телефонам: 256-75-82, 256-75-94, 256-65-71, 8-067-468-46-62, 8-063-238-82-28.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабинет Министров утвердил в первом чтении проект закона о госбюджете-2009. В соответствии с утвержденным законопроектом, доходная часть бюджета составит 285 млрд. грн., расходная, – 302,4 млрд. грн.

Рост ВВП запланирован на уровне 6%. Дефицит основного финансового документа страны составит 1,4% размера ВВП, а показатель инфляции в проекте госбюджета заложен на уровне 9,5%.

Планируется, что проект бюджета будет передан на рассмотрение Верховной Рады в установленные Конституцией и Бюджетным кодексом сроки - не позже понедельника, 15 сентября.